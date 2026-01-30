В Архангельске задержан подозрительный тип с синтетическим наркотиком

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного Управления МВД в торговом центре Архангельска по подозрению в совершении наркопреступления задержан 38-летний местный житель.

В ходе дальнейшей работы полицейскими обнаружен тайник-закладка с неизвестным веществом, оборудованный подозреваемым.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое является синтетическим наркотиком.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.