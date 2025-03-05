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Полицейские Архангельска разоблачили наркоторговца

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску в дневное время у одного из домов по проспекту Троицкий по подозрению в совершении наркопреступления задержан 22-летний молодой человек.

Во время личного досмотра в кармане куртки злоумышленника было обнаружено и изъято 5 свертков с неизвестным веществом, обмотанных изолентой.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является растительным наркотиком общим весом порядка 5 граммов, что является значительным размером.

Установлено, что подозреваемый намеревался распространить запрещенные вещества на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ведется следствие.

 

17 апрель 09:25 | : Происшествия

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