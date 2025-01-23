Карьера архангельского наркосбытчика неожиданно оборвалась

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску у одного из домов по улице Кооперативной по подозрению в совершении наркопреступления задержан 28-летний молодой человек.

Во время личного досмотра у злоумышленника изъято 14 свертков с неизвестным веществом.

В ходе дальнейшей работы на территории округа Варавино-Фактория полицейские обнаружили 3 тайника-закладки, которые задержанный уже успел оборудовать. Из них также было изъято неизвестное вещество.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД изъятое является синтетическим наркотиком общим весом более трех граммов, что является крупным размером.

Установлено, что подозреваемый прибыл в Архангельск из Вологды. Изъятые стражами порядка запрещенные вещества он намеревался сбыть на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ведется следствие.



