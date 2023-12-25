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Девушка из Вологды попалась в Архангельске на сбыте наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску около одного из домов по улице Воскресенской был обнаружен тайник-закладка с неизвестным веществом. Изъятое, согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, было признано наркотическим средством в крупном размере.

В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена и задержана подозреваемая в совершении наркопреступления – нигде не работающая 19-летняя уроженка Вологодской области.

По имеющейся информации, девушка занималась распространением запрещенных веществ с использованием сети Интернет на территории областного центра.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Ведется следствие.

 

12 февраль 13:50 | : Происшествия

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