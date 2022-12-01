В Вельском районе пьяный кавалер пытался сжечь тело убитой им женщины

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Вельского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то есть убийства, совершенного с особой жесткостью.
Установлено, что в вечернее время 15 мая 2022 года мужчина, находясь в съемной квартире в п. Кулой Вельского района Архангельской области, в процессе совместного распития спиртного, поссорившись со своей сожительницей, нанес ей ножом, молотком, руками и ногами не менее 55 ударов по телу и голове, от которых она скончалась
После чего, намереваясь скрыть следы преступления, а также избавиться от трупа, накрыл его одеялом, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, однако, осознав, что может сгореть дом, в котором он находится, разожженный огонь потушил.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал частично.
Преступление, инкриминируемое обвиняемому, относится к категории особо тяжких, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Уголовное дело будет рассмотрено Архангельским областным судом.