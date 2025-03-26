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В Плесецке произошло зловещее убийство близкой родственницы

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя, обвиняемого по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). 

В ходе следствия, проведенного отделом СКР, установлено, что 29.03.2025 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме № 27 по улице Савинская в пос. Река Емца Плесецкого района, на почве личной неприязни из-за претензии 47-летней сестры,  удушил ее собачьим поводком. 

С целью сокрытия преступления обвиняемый переместил тело убитой на железнодорожные пути Северной железной дороги и оставил на пути перед движущимся электровозом.

Уголовное дело будет направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

06 июнь 11:48 | : Происшествия

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