В Коноше стали известны подробности жуткого убийства женщины

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Коношского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище).

Установлено, что обвиняемый-рецидивист в один из дней января 2024 года пришел в дом к знакомой ему местной жительнице в п. Коноша Архангельской области, где в ходе словесной ссоры с потерпевшей с силой толкнул ее, отчего та упала на пол. С целью ее убийства он вооружился найденным в доме топором и нанес им лежащей женщине не менее шестнадцати ударов по голове, причинив несовместимые с жизнью телесные повреждения в виде тупой открытой черепно-мозговой травмы, от которой потерпевшая скончалась на месте преступления.

Через два месяца преступник вернулся на место преступления, желая похитить имущество, находящееся в доме убитой. В один из дней марта 2024 года он незаконно проник в жилое помещение, принадлежащее ранее потерпевшей, и попытался похитить оттуда имущество и продукты питания, однако преступление до конца не довел, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

В ходе допросов на стадии предварительного расследования злоумышленник сознался в совершенных им деяниях.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Коношский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.