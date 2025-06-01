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Архангельский ухарь сломал нос полицейскому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 18 апреля 2025 года днем на скамейке в аллее на улице Логинова в городе Архангельске обвиняемый употреблял спиртные напитки. Сотрудники Росгвардии предложили ему проследовать в служебный автомобиль для проведения правового разбирательства в связи с совершением обвиняемым административного правонарушения. Желая воспрепятствовать законным действиям представителей власти, обвиняемый схватил сотрудника войск национальной гвардии за форменное обмундирование и применил в отношении него насилие, опасное для здоровья. Стражи правопорядка пресекли противоправные действия обвиняемого и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и объяснил свои действия расстроенными чувствами из-за ссоры с девушкой и последующим  употреблением спиртных напитков. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 июль 11:25 | : Происшествия

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