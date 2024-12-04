Житель Карелии пытался задушить храброго поморского участкового

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя Республики Карелия в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 21 января 2025 года днем участковый уполномоченный службы полиции ОМВД России «Устьянский» прибыл в деревню Дубровская по обращению местного жителя о краже личного имущества. Заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказался предоставить документ, удостоверяющий его личность. Представитель власти предложил ему на служебном автомобиле проследовать в отдел полиции для разбирательства. В пути следования обвиняемый применил физическую силу в отношении участкового, который находился за рулем, создавая реальную опасность для жизни и здоровья. Однако участковый пресек противоправные действия подследственного и доставил его в полицию для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что находился на территории Устьянского района в гостях, из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит произошедшие события.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.