Юный онежанин устроил опасные покатушки и может присесть на 10 лет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Онеги в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 31 августа 2025 года днем на проспекте Ленина в городе Онеге несовершеннолетний обвиняемый, не имеющий права управления транспортным средством, совершил несколько нарушений правил дорожного движения, после чего проигнорировал законные требования сотрудников ГАИ и продолжил движение на автомобиле, допустив проезд на запрещающий сигнал светофора. Желая избежать административной ответственности и скрыться, несовершеннолетний продолжил управлять машиной после заноса, после чего представитель власти просунул руку в салон через открытое окно и предпринял меры к его задержанию. Однако подросток на значительной скорости протащил сотрудника полиции автомобилем по дороге, пока тот не упал на дорожное покрытие. Несмотря на активное противодействие, несовершеннолетнего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса подследственный свою вину признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

