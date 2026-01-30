Негалантный архангелогородец нагло обнес квартиру собутыльницы

Днем 20 марта в полицию Архангельска с заявлением о хищении вещей из квартиры обратилась местная жительница. По словам женщины, у нее пропали золотые украшения, мобильный телефон и несколько банковских карт, с которых в дальнейшем было списано порядка 16 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции подозреваемого в совершении преступления – 38-летнего знакомого потерпевшей. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и грабежа.

По имеющейся информации, накануне злоумышленник приехал в гости к потерпевшей. Вместе они употребляли спиртные напитки. Дождавшись, пока хозяйка квартиры уснет, мужчина забрал имущество и скрылся с места преступления. Похищенными банковскими карами он расплачивался в различных магазинах города, а золотые украшения сдал в ломбард.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.