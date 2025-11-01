В Северодвинске задержали вора-домушника

В середине октября в ОМВД России по городу Северодвинску с заявлением о пропаже из квартиры 100 тысяч рублей и ювелирных изделий, стоимостью 250 тысяч обратился 52-летний местный житель.

В ходе работы сотрудниками уголовного розыска был установлен и доставлен в отдел полиции 40-летний коллега потерпевшего. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение разбоя.

По имеющейся информации, потерпевший неоднократно рассказывал на работе о том, что дома у него хранятся дорогие ювелирные украшения и крупная сумма денег, выплаченная ему в качестве отпускных. Зная это, злоумышленник в начале рабочего дня зашел в раздевалку и взял из одежды коллеги ключи от его квартиры.

Проникнув в дом, он забрал деньги и золотые украшения, после чего вернул ключи на место. Похищенные ювелирные изделия подозреваемый сдал в ломбард.