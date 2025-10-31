Вверх
В Северодвинске вынесен приговор за перевод денег нежелательной организации

Жительница Северодвинска осуждена за финансирование иностранной структуры, признанной нежелательной на территории РФ. Женщина перевела средства на счета организации в декабре 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших от регионального управления ФСБ. Следствие вели сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел. Фигурантку признали виновной по части 2 статьи 284.1 УК РФ (предоставление средств для обеспечения деятельности нежелательной организации).

В ходе следствия женщина признала вину. Северодвинский городской суд назначил ей наказание в виде штрафа. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Статья 284.1 УК РФ была дополнена квалифицирующими признаками в последние годы на фоне роста числа подобных преступлений. По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2024 году за преступления, связанные с нежелательными организациями (включая финансирование и участие в их деятельности), были осуждены десятки граждан по всей стране.

Правозащитники и юристы отмечают, что правоприменительная практика по данной статье продолжает формироваться, а под «финансированием» могут пониматься даже незначительные транзакции, если следствие доказывает, что отправитель знал о статусе организации-получателя. В декабре 2025 — январе 2026 года аналогичные приговоры (преимущественно в виде штрафов) выносились судами в Мурманской, Вологодской областях и других регионах Северо-Запада.

 

04 март 10:21

