"СРО" и в НАО отметился коммерческим подкупом

    

Нарьян-Марский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора коммерческой организации виновным по п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, входящих в служебные полномочия такого лица, совершенный за заведомо незаконные действия, в значительном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Судом установлено, что руководитель одной из коммерческих организаций Ненецкого автономного округа в период с февраля 2022 года по март 2024 года трижды передавал должностным лицам саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей» денежные средства в общей сумме 121 тыс. рублей за заведомо незаконное продление членства представляемого им общества в саморегулируемой организации при отсутствии в штате коммерческой организации специалистов, включенных в Национальный реестр в области строительства. 

За денежное вознаграждение работники саморегулируемой организации, в том числе из числа руководителей, оформляли для компании подложные документы о наличии в их штате необходимых специалистов, обеспечивали прохождение проверок и незаконную пролонгацию членства общества в Союзе профессиональных строителей.

Осужденный вину в совершении преступления не признал, с учетом его возраста и его материального положения приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей.

 

