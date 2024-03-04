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Северодвинский слесарь захотел легких денег и подался в мошенники

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 22-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). 

Неустановленные в ходе предварительного следствия лица в период                                            с 4 по 8 марта 2024 года осуществили телефонные звонки пенсионерке                                           г. Северодвинска. В ходе разговоров они убедили женщину, что её дочь является виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек, в связи с чем требуются денежные средства на возмещение причиненного вреда.

Потерпевшая не смогла адекватно оценить сообщаемые ей ложные сведения и согласилась передать наличные денежные средства пострадавшей. 

После этого, в международный женский день 08.03.2024 обвиняемый приехал по месту проживания женщины и получил от неё деньги сумме 500 000 рублей. 485 тыс. рублей из этой суммы обсужденный перевел подельникам, остальные потратил на личные нужды. 

Подсудимый вину в преступлении признал, возместил полностью причиненный ущерб.

Приговором суда подсудимому  назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Осужденный работает слесарем ремонтником на одном из предприятий города, однако имея стабильный доход в поисках легкого заработка не задумывался об ответственности за содеянное.

(фото с https://news.1777.ru) 

05 сентябрь 09:14 | : Происшествия

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