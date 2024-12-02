Организатор нарковечеринок в Устьянском округе получил солидный срок

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 25-летнего подсудимого виновным по ч. 1 ст. 232 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (систематическое предоставление своего жилого помещения для потребления наркотических средств, незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что осужденный, являясь потребителем наркотических средств, с марта по июнь 2024 года создал условия для использования его квартиры, расположенной в п. Октябрьский, для совместного с ним потребления наркотических средств.

Все участники совместного с осужденным потребления наркотических средств привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств.

Кроме того, осужденный 24.04.2024 договорился со своим знакомым о продаже наркотического средства, после чего получив от последнего в счет оплаты денежные средства в сумме 7700 рублей, передал наркотик весом 2,06 грамма, то есть в значительном размере.

Прокурором района в ходе расследования уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого в доход государства денежных средств, полученных в результате незаконной сделки.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.