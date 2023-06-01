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В Вельском районе на излишне строгую мать заведено уголовное дело

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Органами предварительного расследования установлено, что в период с августа 2022 г. по апрель 2023 г. обвиняемая, используя неприемлемые методы воспитания, в качестве наказания за незначительные проступки систематически наносила побои и иные насильственные действия своей 15-летней дочери.

Поводами для подобных незаконных действий являлись позднее возвращение домой, а также посещение без разрешения кафе. В некоторых случаях обвиняемая использовала ремень.

Женщина вину в совершении инкриминируемых преступлений признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Вельский районный суд.

 

23 июнь 10:19 | : Происшествия

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