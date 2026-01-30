В поезде "Москва-Архангельск" выявлено лицо, находящееся в федеральном розыске

Сотрудниками полиции Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе отработки пассажиропотока поезда сообщением «Москва- Архангельск» выявлен гражданин, находящийся в федеральном розыске.

Установлено, что 30-летний местный житель разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигурант доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Информация передана инициатору розыска.

Уважаемые граждане! Если Вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, просим сообщить по «телефону доверия», входящего в систему «горячей линии» МВД России: 8 (800) 200-16-02.

19 март 11:23

