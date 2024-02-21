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Житель Северодвинска возомнил себя оружейным бароном и отправился в Мурманск

Сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции Мурманск по подозрению в незаконном сбыте оружия выявлен 26-летний житель г. Северодвинска Архангельской области.

Согласно заключению эксперта, винтовка пригодна для стрельбы и относится к пневматическому оружию с дульной энергией 10,7 Дж.

Установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение в сумме 12000 рублей продал однозарядную пневматическую пружинно-поршневую винтовку калибра 4,5 мм.

Дознавателем Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

19 февраль 16:24 | : Происшествия

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