В Поморье полицейские защитили пенсионерку от мошенников

Вечером 22 октября в отделение полиции «Каргопольское» межмуниципального отдела МВД России «Няндомский» обратилась местная жительница. По словам заявительницы, ее 76-летняя мама стала жертвой мошенников.

Побеседовав с пожилой женщиной, стражи порядка узнали, что накануне утром ей позвонила неизвестная. Представившись сотрудником телефонной компании, она сообщила о необходимости продления договора на услуги связи и попросила назвать номер СНИЛС.

Спустя некоторое время уже «представительница правоохранительного ведомства» проинформировала, что используя номер документа, мошенники оформили на ее имя доверенность и получили доступ к банковскому счету. Теперь для сохранения имеющихся денежных средств их необходимо отправить на экспертизу, воспользовавшись услугами транспортной компании.

Пенсионерка упаковала порядка 400 тысяч рублей в коробку и отправилась на такси, которое вызвала для нее собеседница, в районный центр.

Постоянно находясь на связи с мошенниками, пожилая женщина перестала отвечать на звонки родственников. Родные, поняв, что пенсионерка стала жертвой обмана, обратились в полицию.

Стражи порядка незамедлительно связались с представителями транспортной компании и остановили перемещение посылки. Приехав в Няндому, они изъяли коробку, а находившиеся в ней денежные средства вернули потерпевшей.

По факту покушения на мошенничество, совершенное в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции обращаются к жителям региона с просьбой объяснить пожилым родственникам, как действуют мошенники, попросить их быть более бдительными при общении с незнакомцами и не совершать финансовых операций, не посоветовавшись предварительно с родными. 

27 октябрь 09:32 | : Происшествия

