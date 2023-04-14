Дорожные полицейские Котласа уберегли бабушку от посягательств мошенников

В городе Котласе Архангельской области к сотрудникам дорожно-патрульной службы полиции, несущим службу по обеспечению безопасности движения на улицах, с просьбой помочь обналичить деньги с банковской карты обратилась 75-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила стражам правопорядка, что действует согласно указаниям некоего правоохранителя, который по телефону диктует ей инструкции.

Услышав эти несколько предложений, инспекторы ГИБДД поняли, что пожилую женщину обманывают дистанционные мошенники, и выяснили подробности случившейся с ней истории.

Как оказалось, ей звонили аферисты и представлялись то капитаном полиции, то сотрудником банка. Они сообщили, что неизвестный мужчина пытается оформить на её имя кредит, и его необходимо опередить. Под этим предлогом собеседники направили бабушку в банк. Там она попросила сделать ей кредитку, с которой, со слов звонивших, нужно было снять весь лимит и перевести на «безопасный» счёт.

В силу возраста и стрессовой ситуации пенсионерка не смогла самостоятельно провести финансовую операцию. По счастливой случайности она обратилась за помощью к настоящим сотрудникам полиции, которые успокоили её и предотвратили перевод 100 тысяч рублей мошенникам.

Полицейские доставили пожилую женщину в отдел внутренних дел, где помогли ей написать заявление о попытке хищения у неё денежных средств и провели с ней профилактическую беседу.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, возбудившие по данному факту уголовное дело. Представители банка пояснили, что оформленный потерпевшей кредит будет аннулирован, так как она вовремя обратилась с заявлением в полицию и не воспользовалась полученными деньгами.