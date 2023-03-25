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Мошенники продолжают обирать наивных жителей Поморья

В один день сотрудники полиции Архангельска и Северодвинска остановили двух граждан от перевода денежных средств мошенникам.

Вечером после службы командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Северодвинску подполковник полиции Игорь Диниев зашел в магазин, чтобы снять наличность. Совершая операции, он услышал телефонный разговор стоящего сзади человека: «Да, да, я сейчас вам переведу оставшиеся деньги. Я уже у банкомата».

Взволнованный голос мужчины и настойчивость его собеседника показались стражу порядка подозрительными и он решил понаблюдать за происходящем. Увидев, что номер, который тот набирает на банкомате, начинается с кода иностранного государства, Игорь Владимирович представился и отвел северодвинца от банкомата. Объяснив мужчине, что он общается с аферистами, полицейский доложил о происшествии в дежурную часть, а затем на личном автомобиле доставил потерпевшего в отдел полиции.  

В ходе общения с оперативником 57-летний северодвинец признался, что ему действительно позвонил неизвестный. Назвавшись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что с его счета пытаются похитить денежные средства. Для того, чтобы вычислить причастного к этому недобросовестного работника банка, собеседник попросил обналичить сбережения и перевести на «безопасный счет», номер которого он продиктует. Поверив звонившему, мужчина отправился в магазин, где его и заметил подполковник полиции. До прихода Игоря Диниева, потерпевший уже успел перечислить телефонам аферистам 60 тысяч рублей и хотел перевести еще 150 тысяч.

В этот же день в Архангельске у одного из крупных торговых центров к наряду патрульно-почтовой службы, работавшему вместе с заместителем начальника одного из отделов областного Управления МВД майором полиции Антоном Стирмановым, обратился бдительный горожанин. Он рассказал, что в магазине у банкомата стоит пожилая женщина и, разговаривая с кем-то по мобильному, пытается перевести крупную сумму денег.

Пенсионерку сотрудники полиции заметили у входа в торговый центр. Они попросили женщину прекратить разговор и проехать с ними в отдел полиции. Там выяснилось, что утром архангелогородке позвонил неизвестный, который сообщил, что злоумышленники пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Мужчина посоветовал ей обналичить сбережения и перевести на «безопасный счет». Поверив звонившему, пенсионерка сняла наличность, но «обезопасить» сбережения не смогла, так как оказалось, что не умеет обращаться с банкоматом.

По фактам покушений на мошенничество возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что банковские работники никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам себя обмануть! 

02 март 11:06 | : Происшествия

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