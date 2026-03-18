Художнику-экстремисту из Архангельска грозит суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч.2 ст. 214, ч. 1 ст. 280 УК РФ (вандализм, публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности).

По версии следствия в августе 2025 года обвиняемый, находясь возле остановочного павильона общественного транспорта г. Архангельска, используя баллончик с краской, нанес им на стекло павильона надписи с призывами к насилию.

Таким образом, мужчина побуждал и призывал широкий круг лиц к насилию и экстремизму.

Указанный остановочный павильон был приведен в непригодное для дальнейшей эксплуатации состояние, в связи с чем администрации города причинен ущерб на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд

г. Архангельска для рассмотрения по существу.