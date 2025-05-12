Архангелогородец, расстрелявший голубой автобус, будет исправляться трудом

Прокуратура города Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя города Архангельска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте).

Установлено, что обвиняемый 02.12.2024, находясь в салоне рейсового автобуса, следующего по маршруту № 44, во время его остановки возле дома № 30 по улице Воронина в городе Архангельске, стал выражать в адрес ООО Транспортная компания «РИКО» свое недовольство в нецензурной форме, после чего дважды выстрелил из пневматического пистолета в стекло ограждения салона данного автобуса, чем причинил перевозчику ущерб в размере 19 тыс. рублей.

Вину в содеянном злоумышленник признал частично.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до 1 года исправительных работ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.