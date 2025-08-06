Архангельский ненавистник цвточных вазонов идет под суд

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества в общественном месте).

Установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения 17.08.2025 на пешеходном тротуаре напротив домов 45 и 47 на пр. Троицкий в г. Архангельске, пренебрегая общепризнанными нормами морали и нравственности, умышленно повредил шесть пластиковых вазонов с цветами, установленных на металлических ограждениях вдоль проезжей части. В результате преступных действий вазоны приведены в негодность, а ущерб администрации Октябрьского округа г. Архангельска составил около 8 тыс. рублей.

Причину своего противоправного поведения обвиняемый в ходе допроса пояснить не смог, вину в преступлении признал в полном объеме и возместил ущерб.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Октябрьского судебного района г. Архангельска для рассмотрения по существу.