Поджигателю жилого дома в Архангельске грозит до 5 лет заключения

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя областного центра. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).

По версии следствия, вечером 20 марта 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью поджога дома и последующего сбора и сдачи в металлолом остатков металлических конструкций, проник в подъезд деревянного жилого многоквартирного дома на улице Красных Маршалов г. Архангельска. Посчитав, что в доме никто не живет, он поджег обшивку входной двери одной из квартир, после чего скрылся. 

Благодаря своевременному обнаружению возгорания жильцами дома и оперативным действиям прибывшего пожарно-спасательного подразделения пожар был ликвидирован. В результате преступных действий причинен значительный материальный ущерб одной из жительниц дома на сумму более 150 тыс. рублей. Также действия обвиняемого создали реальную угрозу уничтожения всего жилого дома и имущества других граждан, в результате чего мог быть причинен общий ущерб на сумму свыше 6 млн рублей. 

Вину в совершении преступления обвиняемый признал.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.                                               

27 январь 08:46

Здравствуй, племя молодое. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Куда катится Иран?

