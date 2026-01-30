Валка леса в Устьянском округе обернулось трагедией

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 63-летнего жителя Онежского района по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 18.12.2025 на территории Студенецкого лесничества в Устьянского района обвиняемый в ходе валки леса должным образом не оценил направление падения дерева и не обеспечил безопасную зону для окружающих, чем грубо нарушил правила техники безопасности.

Результатом допущенных нарушений стало падение дерева на 48-летнего местного жителя, который находился в опасной близости от места валки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.