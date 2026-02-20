Вверх
Житель Поморья во время валки леса угробил человека

Прокурором Устьянского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя Онежского района, обвиняемого по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия 18.12.2025 на территории Студенецкого лесничества в Устьянского района обвиняемый в ходе валки леса должным образом не оценил направление падения дерева и не обеспечил безопасную зону для окружающих, чем грубо нарушил правила техники безопасности.

Результатом допущенных нарушений стало падение дерева на 48-летнего местного жителя, который находился в опасной близости от места валки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Устьянский районный суд.

 

