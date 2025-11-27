Вверх
В Поморье суд вынес приговор отцу, чей ребенок утонул по недосмотру

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 40-летнего жителя г. Северодвинска по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 02.08.2025 в вечернее время мужчина, находясь на берегу водоема, расположенного в СНТ «Лисьи Борки» Приморского муниципального округа, оставил 7-летнего сына без присмотра, разрешив ему купаться в воде.  

Оставшись без надлежащего контроля со стороны отца, мальчик стал тонуть и лишь через некоторое время был извлечен из воды. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок через месяц скончался в больнице. 

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

27 ноябрь 11:19

