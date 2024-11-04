Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Директор Северодвинской коррекционной школы-интерната провернул схему "мертвые души"

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Северодвинска, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

По версии следствия обвиняемый, являясь директором ГБОУ АО «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», зная, что возглавляемому им образовательному учреждению по соглашению с министерством образования и науки Архангельской области предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, решил похитить часть денежных средств. 

Используя свое служебное положение, придумав схему хищения, он с 01 июля по 31 августа 2015 года, а также с 01 июля по 31 августа 2016 года, фиктивно трудоустроил в указанное образовательное учреждение по срочным трудовым договорам на должности вахтеров пять лиц, после чего дал подчиненным сотрудникам указания по обналичиванию с лицевых счетов учреждения денежных средств на общую сумму  свыше 30 тыс. рублей для исполнения якобы имевших место обязательств по выплате заработной платы перед данными работниками.

Полученные таким образом денежные средства обвиняемый изъял из кассы образовательного учреждения, обратив в свою пользу. 

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлениях не признал.    

Уголовное дело расследовано направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.

25 ноябрь 14:08 | : Скандалы

Главные новости


Дороги их тревоги. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Великобритания готовится воевать с Россией. Что дальше?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (335)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20