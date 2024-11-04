Директор Северодвинской коррекционной школы-интерната провернул схему "мертвые души"

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя города Северодвинска, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия обвиняемый, являясь директором ГБОУ АО «Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», зная, что возглавляемому им образовательному учреждению по соглашению с министерством образования и науки Архангельской области предоставлены субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, решил похитить часть денежных средств.

Используя свое служебное положение, придумав схему хищения, он с 01 июля по 31 августа 2015 года, а также с 01 июля по 31 августа 2016 года, фиктивно трудоустроил в указанное образовательное учреждение по срочным трудовым договорам на должности вахтеров пять лиц, после чего дал подчиненным сотрудникам указания по обналичиванию с лицевых счетов учреждения денежных средств на общую сумму свыше 30 тыс. рублей для исполнения якобы имевших место обязательств по выплате заработной платы перед данными работниками.

Полученные таким образом денежные средства обвиняемый изъял из кассы образовательного учреждения, обратив в свою пользу.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлениях не признал.

Уголовное дело расследовано направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области для рассмотрения существу.