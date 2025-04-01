Юная архангелогородк встала на путь пропаганды терроризма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летней жительницы города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма, совершенные с использованием сети Интернет), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет) и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные с использованием сети Интернет по мотивам политической и национальной ненависти и вражды и по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Следствием установлено, что в ноябре 2024 года по месту жительства в областном центре обвиняемая, которая на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, в открытом доступе в публичных чатах одного из мессенджеров поддерживала идеологию терроризма, а также разместила информационные материалы, призывающие к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

На период следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Следственного комитета РФ.