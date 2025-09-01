Вверх
В Архангельске на улице Советской сосед зарезал соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

 Следствием установлено, что 9 июля 2025 года в комнате коммунальной квартиры дома по улице Советской в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес удары руками, ногами и осколком стекла по голове и телу 60-летнему соседу, после чего причинил тому ножевые ранения бедра. От полученных ранений, сопровождавшихся острой кровопотерей, пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

 В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что вместе с соседом по коммунальной квартире употреблял спиртные напитки.  Между ними произошла словесная ссора, так как потерпевший ранее оскорблял его сестру.  В порыве гнева он применил к тому физическую силу и лег спать. Через некоторое время обнаружил, что мужчина не подает признаки жизни и по телефону обратился в единую диспетчерскую службу.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 октябрь 09:05 | : Происшествия

