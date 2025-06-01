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Печальный итог очередной соседской поножовщины в Архангельске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

 Следствием установлено, что 9 июля 2025 года в комнате коммунальной квартиры дома по улице Советской в городе Архангельске 44-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта причинил ножевое ранение бедра 60-летнему соседу. От полученного ранения пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

 В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что вместе с соседом по коммунальной квартире употреблял спиртные напитки.  Между ними произошла словесная ссора, так как потерпевший ранее оскорблял его сестру.  В порыве гнева он применил к тому физическую силу и лег спать. Через некоторое время обнаружил, что мужчина не подает признаки жизни и по телефону обратился в единую диспетчерскую службу.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 Дело принято к производству следственным отделом по Соломбальскому округу города Архангельска регионального следственного управления СК России. 

14 июль 12:15 | : Происшествия

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