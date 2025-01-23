Житель Северодвинска с одного пинка убил неаккуратного гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что с 27 по 29 ноября 2024 года по месту жительства в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары ногами по голове и телу 47-летнему гостю. От полученной в результате избиения травмы живота пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него с гостем произошел конфликт, так как тот много выпил, стал ходить по квартире, схватился за штору и упал вместе с ней. В порыве гнева он его пнул и лег спать. Когда проснулся, то обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.