Дюжий архангелогородец с двух ударов убил соседа своей подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 22 октября 2024 года в гостях в доме по улице Суворова в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта и личных неприязненных отношений нанес два удара рукой по голове 31-летнему знакомому. От полученной травмы головы пострадавший скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что хозяйка квартиры и ее знакомая пожаловались на соседа, который ранее их оскорбил и толкнул. Он привел соседа, чтобы тот извинился. Получив отказ, ударил того рукой по лицу. Затем потерпевший принес женщинам извинения, они вместе выпили, и тот ушел.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.