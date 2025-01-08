На улицу Ленина в Мирном немирный гражданин зарезал хозяина квартиры

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 38-летнего жителя города Мирный в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 27 октября 2024 года в квартире дома на улице Ленина в городе Мирный обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры и возникших неприязненных отношений с 47-летним хозяином квартиры, нанес тому не менее трех ударов ножом в область ног. От массивной кровопотери пострадавший скончался через непродолжительное время на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что причинил ножевое ранение, чтобы сделать больно хозяину жилища, в ответ на оскорбления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://tv.youtube.com)