Житель Шенкурска лопухнулся с покупкой водительского удостоверения

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя г.Шенкурска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

По версии следствия, проведенного отделом СКР, в феврале 2025 года обвиняемый в сети Интернет нашел объявление о продаже водительских удостоверений. Он осуществил банковский перевод на сумму 65 тыс. рублей, которые предназначались якобы сотруднику Госавтоинспекции. Затем почтовым отправлением получил водительское удостоверение, которое являлось подложным и не было внесено в соответствующую базу данных.

В марте 2025 года на федеральной трассе «М-8 Холмогоры» обвиняемый предоставил сотруднику отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Холмогорский» ранее приобретенное водительское удостоверение, которое у него изъяли сотрудники полиции в связи с сомнениями в его подлинности.

В ходе допроса обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном.

Максимальная санкция вменяемых статей предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.