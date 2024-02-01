Житель Каргополя совсем потерял совесть перед дорожной полицией

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Каргополя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291, ч. 3 ст. 327 УК РФ (покушение на дачу взятки и использование поддельного водительского удостоверения).

Во версии следствия в январе 2024 года обвиняемый, ранее лишенный права управления автомобилем за езду в состоянии алкогольного опьянения, обратился по объявлению в сети «Интернет» к лицу находящемуся, по его мнению, в должности сотрудника ГИБДД о приобретении нового водительского удостоверения категории.

При подтверждении возможности приобрести документ обвиняемый перевел указанному лицу денежные средства в размере 47 000 рублей, получив впоследствии поддельное водительское удостоверение.

Далее мужчина в марте текущего года, управляя автомобилем марки «ВАЗ», предоставил поддельное водительское удостоверение сотруднику Госавтоинспекции МО МВД России «Няндомский» для проверки.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.