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Житель Каргополя совсем потерял совесть перед дорожной полицией

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Каргополя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291, ч. 3 ст. 327 УК РФ (покушение на дачу взятки и использование поддельного водительского удостоверения).

Во версии следствия в январе 2024 года обвиняемый, ранее лишенный права управления автомобилем за езду в состоянии алкогольного опьянения,  обратился по объявлению в сети «Интернет» к лицу находящемуся, по его мнению, в должности сотрудника ГИБДД о приобретении нового водительского удостоверения категории. 

При подтверждении возможности приобрести документ обвиняемый перевел указанному лицу денежные средства в размере 47 000 рублей, получив впоследствии поддельное водительское удостоверение.

Далее мужчина в марте текущего года, управляя автомобилем марки «ВАЗ», предоставил поддельное водительское удостоверение сотруднику Госавтоинспекции МО МВД России «Няндомский» для проверки.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru) 

 

 

05 июнь 11:58 | : Скандалы

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