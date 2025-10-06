Вверх
В Архангельске проживает взяткодатель с поддельными водительскими правами

Прокуратура Холмогорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя г.Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).  

По версии следствия в апреле 2025 года обвиняемый в сети Интернет нашел объявление о продаже водительских удостоверений. Он осуществил банковский перевод на сумму 81 тыс. рублей, которые предназначались якобы сотруднику Госавтоинспекции. 

Затем почтовым отправлением получил водительское удостоверение, которое являлось подложным и не было внесено в базу данных водительских удостоверений. 

В сентябре 2025 года, находясь за рулем автомобиля марки «УАЗ-22069» в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области, обвиняемый предоставил сотруднику отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Холмогорский» ранее приобретенное водительское удостоверение, которое у него изъяли сотрудники полиции в связи с сомнениями в его подлинности.

В ходе допроса обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном.  

Уголовное дело направлено в Холмогорский районный суд для рассмотрения по существу.

06 октябрь

