Белогуров: В архангельской колонии №7 плохо воспитывают заключенных

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым проведена проверка состояния законности в дислоцированной в городе Архангельске исправительной колонии № 7.

В ходе проверки посещены жилые и запираемые помещения, медицинская часть, столовая и ряд других объектов, где трудоустроены осужденные. При проведении личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией исправительной колонии принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, надлежащей охраны и изоляции осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав.

Тем не менее, установлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации воспитательной работы с осужденными.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.