Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Белогуров: В архангельской колонии №7 плохо воспитывают заключенных

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым проведена проверка состояния законности в дислоцированной в городе Архангельске исправительной колонии № 7.

 В  ходе проверки посещены жилые и запираемые помещения, медицинская часть, столовая и ряд других объектов, где трудоустроены осужденные. При проведении личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией исправительной колонии принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, надлежащей охраны и изоляции осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. 

Тем не менее, установлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации воспитательной работы с осужденными.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.

 

08 октябрь 16:42 | : Происшествия

Главные новости


Из собраний российских музеев
Так будет кинофестиваль?!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (110)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20