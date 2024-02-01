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Прокурор Николай Хлустиков нашел огрехи в работе колонии №7

Прокурором области Николаем Хлустиковым с привлечением    специалистов – должностных лиц отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области и филиала «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России 14.03.2024 проведена проверка состояния законности в дислоцированной в городе Архангельске исправительной колонии № 7.

 В ходе проверки посещены жилые и производственные помещения, медицинская часть, столовая и ряд других объектов. В ходе проведения личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией исправительной колонии принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, надлежащей охраны и изоляции осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. 

Однако установлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации воспитательной работы с осужденными, а также законодательства в сфере пожарной безопасности.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.

15 март 11:22 | : Происшествия

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