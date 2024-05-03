Прокурор Хлустиков проверил быт в колонии-поселении №3 и обнаружил недочеты

И. о. прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым 13.06.2024 проведена проверка состояния законности в дислоцированной в Приморском районе колонии-поселении № 3, в ходе которой посещены жилые и бытовые помещения, камеры штрафного изолятора, банно-прачечный комплекс и ряд других объектов. В ходе проведения личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией исправительного учреждения принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, созданию осужденным необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. Тем не менее, установлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации воспитательной работы с осужденными.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.