Прокурор Хлустиков нашел огрехи в воспитании осужденных колонии №4

Прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым с привлечением специалиста – должностного лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области 16.07.2025 проведена проверка состояния законности в дислоцированной в городе Котласе исправительной колонии № 4, в ходе которой посещены жилые и запираемые помещения, медицинская часть, столовая и ряд других объектов, где трудоустроены осужденные.

В ходе проведения личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией исправительной колонии принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, надлежащей охраны и изоляции осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. Тем не менее, установлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных. Зафиксированы отдельные недостатки в организации воспитательной работы с осужденными, а также законодательства в сфере пожарной безопасности.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.



