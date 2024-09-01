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Прокурор Белогуров проверил колонию-поселение №19 и выявил недостатки

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым проведена проверка состояния законности в дислоцированной в Пинежском районе колонии-поселении № 19, во время которой посещены жилые помещения, медицинская часть, столовая, банно-прачечный комбинат и ряд других коммунально-бытовых объектов. В ходе проведения личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией проверенного учреждения принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, созданию осужденным необходимых условий для реализации гарантированных законом прав. 

Тем не менее, установлены факты неисполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном сопровождении отбывающих наказание лиц. Зафиксированы отдельные недостатки при проведении с ними воспитательно-профилактической работы, а также в сфере пожарной безопасности.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.

 

27 сентябрь 12:09 | : Скандалы

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