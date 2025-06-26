Прокурор Николай Хлустиков проверил жизнь исправительной колонии №7

Прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым с привлечением специалистов – должностных лиц отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области и ГБУЗ Архангельской области «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» 25.06.2025 проведена проверка состояния законности в дислоцированной в городе Архангельске исправительной колонии № 7, в ходе которой посещены жилые и запираемые помещения, медицинская часть, столовая и ряд других объектов, где трудоустроены осужденные. В ходе проведения личного приема осужденных даны исчерпывающие ответы и разъяснения на интересующие их вопросы.

Отмечено, что администрацией исправительной колонии принимаются меры по обеспечению должного режима отбывания наказания в виде лишения свободы, надлежащей охраны и изоляции осужденных, созданию им необходимых условий для реализации гарантированных законом прав.

Вместе с тем установлены факты ненадлежащего исполнения требований действующего законодательства о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, зафиксированы отдельные недостатки в организации воспитательной работы с осужденными, а также нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

Для устранения нарушений закона принято решение отреагировать представлением в адрес начальника регионального управления ФСИН России.