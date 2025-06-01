В Мирном совершена попытка убийства на почве финансовых разногласий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшихся к уголовной ответственности двух мужчин и одной женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц).

Следствием установлено, что в ночь на 27 октября 2024 года в комнате общежития в городе Мирном обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 35-летнему знакомому нанесли тому множественные удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, а также причинили ножевые ранения. Полагая, что от их действий неминуемо наступит гибель потерпевшего, обвиняемые с места преступления скрылись. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса пострадавший пояснил следователю, что конфликт произошел после совместного употребления спиртных напитков из-за его нежелания отказаться от алиментов, которые ему должна выплатить на содержание детей бывшая супруга - знакомая обвиняемых.

На период следствия в отношении подследственных судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу