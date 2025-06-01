Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мирном совершена попытка убийства на почве финансовых разногласий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшихся к уголовной ответственности двух мужчин и одной женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц).

Следствием установлено, что в ночь на 27 октября 2024 года в комнате  общежития в городе Мирном обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 35-летнему знакомому нанесли тому множественные удары руками, ногами и подручными предметами по голове и телу, а также причинили ножевые ранения. Полагая, что от их действий неминуемо наступит гибель потерпевшего, обвиняемые с места преступления скрылись. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса пострадавший пояснил следователю, что конфликт произошел после совместного употребления спиртных напитков из-за его нежелания отказаться от алиментов, которые ему должна выплатить на содержание детей бывшая супруга -  знакомая обвиняемых. 

На период следствия в отношении подследственных судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу

17 июль 08:50 | : Происшествия

Главные новости


Рыбарь
«И про баскетбол не забудьте». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (226)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20