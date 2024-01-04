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В Архангельске жестокий гость пытался мебелью убить хозяина квартиры

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, 10 марта 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях на улице Тимме в городе Архангельске, в ходе конфликта нанес множественные удары руками, ногами, деревянными табуретами и стулом по голове и телу 35-летнему хозяину жилища и скрылся с места преступления. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. С полученными травмами он был госпитализирован в больницу.  В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 июнь 10:47 | : Происшествия

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