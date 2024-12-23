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Девушки из Онеги защищают свою честь с ножом в руке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой за кражи 22-летней жительницы Онежского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 2 ноября 2024 года в подъезде дома в городе Онеге обвиняемая на почве личных неприязненных отношений нанесла удар ножом в область груди 21-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса подследственная свою вину признала частично и пояснила следователю, что разозлилась на потерпевшего, который ее оскорбил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://yeiskraion.ru) 

 

17 январь 08:54 | : Происшествия

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