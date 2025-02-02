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Архангелогородка подшофе истыкала ножом надоедливого гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летней жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 22 ноября 2024 года утром по месту жительства на проспекте Дзержинского в городе Архангельске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесла несколько ударов ножом в область тела 51-летнему знакомому. Благодаря активному сопротивлению и своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину частично и пояснила следователю, что разозлилась на потерпевшего, который на протяжении двух дней употреблял спиртные напитки вместе с ее сожителем у них дома и забрал ее мобильный телефон. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 февраль 08:51 | : Происшествия

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