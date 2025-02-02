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Житель Архангельска убил своего знакомого за непрошенный визит

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 35-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что в ночь на 10 декабря 2024 года в подъезде дома по улице Буденного в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удар ножом в область груди 38-летнему знакомому. От полученного ранения пострадавший скончался на месте преступления. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом, так как тот ранее без разрешения зашел к нему в квартиру и напугал его сожительницу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 февраль 08:52 | : Происшествия

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